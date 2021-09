Solo un giorno è passato dal concerto di Angun in piazzale Della Rosa e di nuovo si sono riaccese le luci sul palco di Sassuolo grandi eventi per il quarto e ultimo appuntamento previsto, quello con la comicità istrionica di Giorgio Panariello.

Quattro appuntamenti legati da un filo comune come ha ricordato il Sindaco Gian Francesco Menani il tutto esaurito a testimonianza non solo della grande qualità degli eventi proposti ma anche della voglia di occupare gli spazi della cultura e dello spettacolo.

Oltre al primo cittadino a fare gli onori di casa sul palco assieme al comico toscano è salito anche Filippo Neviani (Nek).

Panariello da fuori classe quale è parte subito fortissimo strappando sorrisi e applausi spaziando su decine di argomenti con un tempo comico straordinario. Alternati al monologo comico alcuni momenti di racconto biografico ma senza mai rinunciare alla leggerezza.

Non sono mancati i personaggi più celebri di Panariello come Mario il Bagnino, Merigo, Lello Splendor, la signora Italia e l’immancabile PR di Orbetello e il suo “marsupio” per completare la trasformazione della bella piazza sassolese negli studi di “Torno Sabato” il programma che ha consacrato la comicità di Panariello al grande pubblico.

La rassegna di spettacoli voluta dal Comune di Sassuolo e curata dalla GP eventi ha chiuso con il botto come si usa dire.

(Claudio Corrado)