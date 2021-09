BOLOGNA (ITALPRESS) – “L’agricoltura biodinamica si dimostra una grande chance dal punto di vista economico, ma il sistema Paese deve supportarla”. Lo dice all’Italpress Carlo Triarico, presidente dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, a margine del Sanatech alla Fiera di Bologna.

“Stiamo registrando, e questa fiera lo sta dimostrando – osserva Triarico – una crescita continua. Da diversi anni il trend si conferma del prodotto agricolo biodinamico in Italia e all’estero. C’è stata una crescita che ha superato l’8% soltanto nell’ultimo anno, che pure è stato un anno difficile, e allo stesso tempo c’è una richiesta di formazione da parte degli agricoltori e una richiesta da parte dei trasformatori che hanno sempre più da rispondere a un mercato che cambia”. Per Triarico, dunque, c’è “bisogno di ricerca, di formazione perchè la risposta che possiamo dare al consumatore in questo momento è quella di avere del prodotto e di aiutare in questo modo l’economia nazionale”.

