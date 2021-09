A Vezzano sul crostolo in via Monchio sono terminate le opere strutturali, consistenti nella realizzazione di fondazioni su pali e posa di gabbionate, per il contenimento del movimento franoso. La prossima settimana, dalle ore 8 di martedì 14 settembre, alle ore 18 di venerdì 17 settembre, sono previste le opere di sistemazione della sede stradale e di risagomatura del versante. In questo lasso di tempo la strada dovrà essere chiusa al traffico tra il civico 33 e il bivio con via Monte Croce.



