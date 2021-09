Domenica 12 settembre alle 21 il progetto ‘Young Maranello Likes Green’ toccherà un’altra tappa del suo percorso partecipativo, finalizzato a coinvolgere i giovani sui temi ambientali e sul riuso creativo dei materiali.

Lo farà all’Auditorium ‘Enzo Ferrari’ attraverso lo spettacolo teatrale gratuito ‘Saluti dalla Terra’ a cura del Teatro dell’Orsa, che grazie alla collaborazione con il movimento Friday For Future affronterà la questione dell’emergenza climatica.

E si porrà domande fondamentali che riguardano i nostri comportamenti: Questa casa è in fiamme? O siamo noi a cuocerci lentamente, come rane ignare, nella pentola che abbiamo acceso? Cosa sappiamo e non vogliamo credere? Di cosa ci preoccupiamo davvero? Dal ghiaccio per gli spritz, alla plastica galleggiante dentro le nostre vite fino ‘Ci pensiamo domani…’.

Lo spettacolo è diretto da Bernardino Bonzani e Monica Morini, anche interpreti sul palco insieme a Lucia Donadio, Gaetano Nenna ed Elia Bonzani.

Per partecipare all’evento sarà necessario esibire il Green Pass.