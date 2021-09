Sabato 11 e domenica 12 settembre, a Bologna, cambiano gli orari della vaccinazione in Piazza Nettuno. Il punto vaccinale, infatti, sarà aperto nel weekend dalle ore 18 alle ore 22. La possibilità di vaccinarsi senza necessità di alcuna prenotazione proseguirà, sempre dalle 18 alle 22, fino a giovedì 16 settembre.

L’accesso diretto alla vaccinazione è a disposizione di tutti gli over 12 che non si siano ancora vaccinati o di chi desideri completare il ciclo anticipando l’appuntamento della seconda dose, dopo almeno 21 giorni dalla somministrazione della prima, ricordando di portare con sé il certificato vaccinale con la data di somministrazione della prima puntura. Si precisa, infine, che tutti i giovanissimi per essere vaccinati dovranno essere accompagnati da un genitore e dovranno portare con sé il modulo di consenso firmato da entrambi i genitori.

Inoltre, da domenica 12 a martedì 14 settembre, dalle ore 8 alle 14, in Piazza Nettuno i professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna effettueranno tamponi rapidi antigienici dedicati esclusivamente agli ospiti del G20 Interfaith Forum, evento internazionale intereligioso.

Un weekend in Piazza, all’insegna della vaccinazione e dello screening per riprendere momenti di dialogo e incontro interrotti dalla pandemia, consapevoli che sia la strada da percorrere insieme per il bene dell’intera comunità.