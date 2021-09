La Consulta dei Giovani presenta il secondo appuntamento di “Domenica in Piazza”, il progetto vincitore del bilancio partecipativo 2020: il progetto, ideato e organizzato dai giovani della consulta, consiste nella realizzazione di un programma di eventi per animare Piazza Amendola, in collaborazione con le associazioni, le consulte e le attività economiche del territorio.

Piazza Amendola, una delle piazze più grandi della città, è un luogo simbolo, specialmente dopo l’isolamento che stiamo vivendo: una risorsa quindi, da valorizzare.

Il progetto propone la riqualificazione di uno spazio comune attraverso un calendario culturale ad alto coinvolgimento, per raggiungere non solo il target della consulta giovani, ma tutta la cittadinanza, con un’idea trasversale, che possa incrociare più interessi, creando socialità e partecipazione.

Domenica 12 settembre

PROGRAMMA

17.30 Laboratorio “Scuola di mostri” per bambini dai 5 anni a cura di “Lèggere leggére” e dell’autrice Sabrina Guidoreni (Prenotazione obbligatoria presso libreria Lèggere Leggére (info@leggereleggerelibreria.it / tel e whatsapp 0510400924)

18.00 Spettacolo “Giovani Impegnati”

19.00 Gioco Aperitivo a premi

20.00 Djset e a seguire musica dal vivo

Il tutto accompagnato da street food e drink

Nella foto i giovani della Consulta il 4 luglio scorso, in occasione della prima “Domenica in piazza”