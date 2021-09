Scade martedì 21 settembre il termine ultimo per presentare le domande di partecipazione alla selezione finalizzata ad individuare enti del terzo settore che collaborino con il Comune di San Prospero nella gestione dell’auditorium “Volmer Fregni”, situato in via I Maggio 16/B.

I partecipanti sono invitati a presentare un progetto delle attività artistiche e culturali per la stagione autunno 2021 – estate 2022. Le attività includono: spettacoli teatrali, iniziative a scopo benefico a cura di compagnie amatoriali, attività di laboratorio teatrale rivolte ai giovani.

I termini per partecipare alla selezione, unitamente al modello della domanda, sono presenti all’interno della relativa news pubblicata nella home page del sito ufficiale del Comune di San Prospero (www.comune.sanprospero.mo.it).