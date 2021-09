È giunto al termine questa mattina, con le premiazioni ad opera di Anggun e dell’Amministrazione comunale, “Apriti Sesamo”, la prima edizione del concorso d’arte organizzato da Erboristeria Fresia in occasione del suo 30°anniversario di attività. L’obiettivo del concorso era una sfida: pensare al futuro in un modo diverso, offrendo una visione più ottimista grazie all’aiuto della natura.

Dedicato a tutti i bambini delle scuole di Sassuolo e comuni limitrofi, di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’anno scolastico 2020/2021, sono state tantissime le opere che hanno partecipato interpretando il tema del concorso: con l’arma dell’ottimismo immaginiamo un futuro diverso da quello che stiamo vivendo, senza virus, dove la natura è al nostro fianco offrendoci le migliori soluzioni.

I premiati:

Per la scuola dell’infanzia

1^ posto Amelia Muka

2^ posto Annalisa Petino

3^ posto Kevin Saglibene

Per le scuole primarie

1^ posto Mattia Menabue

2^ posto Ammar Abu Rawwa

3^ posto Filippo Massi

Per le scuole secondarie di I grado

1^ posto Sara Cigarini

2^ posto Sofia Ferrari

3^ posto Alice Pietri

Ad ognuno dei tre studenti classificatisi al primo posto è andato in premio un buono del valore di 100 € da spendere nei negozi che hanno aderito all’iniziativa; 50€ per ognuno dei tre studenti classificatisi al secondo posto e 30€ per i terzi classificati.

La scuola del primo classificato in ognuna delle tre sezioni, invece, è stata destinataria di un premio in denaro ammontante a 300 €.

Tutte le opere partecipanti saranno messe in vendita con modalità da definire, probabilmente con un’asta ed il ricavato sarà devoluto a Per Vincere Domani ONLUS Associazione per il Sostegno e la Crescita dell’Assistenza Oncologica.