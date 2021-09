Doppio appuntamento con la passione sportiva, domenica 12 settembre, a Vignola. E’ in programma il Tour delle 60 miglia nelle Terre di Castelli organizzato dal Classic Club Vignola e dalla Scuderia Lotario Rangoni Macchiavelli, mentre, nell’ex mercato ortofrutticolo, c’è “Vignola, dove lo sport è di casa”, vetrina dell’offerta corsistica sportiva, organizzata dal servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi del Comune di Vignola.

“Vignola, dove lo sport è di casa” replica un’analoga iniziativa che, l’anno scorso, si era tenuta su viale Mazzini. All’interno dell’ex mercato ortofrutticolo, le società sportive del territorio allestiranno banchetti informativi sulle attività e sui corsi programmati rivolti a bambini e ragazzi relativi alle varie discipline sportive. I banchetti saranno aperti al pubblico la mattina di domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.30. Sarà l’occasione per conoscere più da vicino l’offerta sportiva locale, formulare domande, cercare risposte ai propri dubbi e anche, naturalmente, iscriversi ai singoli corsi. All’ingresso verrà consegnato ai ragazzi un coupon che, se verrà timbrato da almeno tre società sportive a cui sono state chieste informazioni, darà diritto a ricevere un gadget presso il punto informativo dell’iniziativa.

Il Tour delle 60 miglia nelle Terre di Castelli è stato organizzato con l’intento di far scoprire agli appassionati di motori d’epoca i borghi medievali delle Terre di Castelli tra cultura e gastronomia del territorio. Ritrovo dei partecipanti, alle ore 8.00, in Corso Italia, a Vignola. Partenza fissata per le ore 9.30 e tappe, con relative soste, a Castelvetro, Castelnuovo Rangone, Spilamberto, Savignano sul Panaro, Guiglia, Zocca e Marano. Aperitivo a Marano, cena a Vignola. Quota di partecipazione 25 euro a persona. Obbligatoria la prenotazione. Ulteriori informazioni scrivendo a classicclubvignola@gmail.com.