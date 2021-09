“Una piuma per un regno” è il titolo della Fiaba nel bosco che si terrà sabato 11 e domenica 12 settembre nell’area di Villa Tusini, in via Pace. L’evento, a cura dell’associazione SP Fantasy e patrocinato dal Comune di San Prospero, sarà una replica della Fiaba del 2014 con lo stesso titolo, ma l’associazione SP Fantasy assicura che “la magia sarà come nuova”.

Per partecipare è obbligatorio prenotare esclusivamente tramite mail all’indirizzo spfantasy2011@libero.it. I turni disponibili inizieranno a partire dalle 18.30, con ultimo turno alle 22.15. E’ obbligatorio il possesso del Green Pass.

La festa si terrà all’esterno del bosco di Villa Tusini e nella stessa area sono previsti anche servizio bar, ristorazione e intrattenimento musicale. Bambini e famiglie potranno inoltre cimentarsi in altre attività come laboratori, giochi di ruolo dal vivo e da tavolo.

Il commento del Vicesindaco Matteo Borghi: “Un sentito ringraziamento a SP Fantasy che quest’anno riesce a riproporre questa bellissima iniziativa. In questo periodo creare occasioni d’incontro per bambini e famiglie è molto importante e l’idea di SP Fantasy è un ottimo modo per rianimare l’area di Villa Tusini”.