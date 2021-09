Rischia di finire in tragedia la discussione tra due automobilisti dopo l’incidente. Protagonisti due cittadini stranieri, ma entrambi residenti in Italia da anni, una donna di origini moldave di anni 37 ed un uomo del mali di anni 34.

È successo in pieno centro a Novellara mercoledì pomeriggio dove due auto si sono scontrate all’intersezione di via Cantone con via Cavour, senza grossi danni per le auto e soprattutto senza conseguenza per i due conducenti. L’uomo, ritenendo di aver ragione, rifiutava di compilare il Cid e si allontanava dal luogo, inseguito dalla donna che riusciva a fermarlo in Piazza Mazzini. Ne nasceva una accesa discussione a cui l’uomo poneva fine allontanandosi nuovamente in auto. Nell’effettuare la manovra, per cause ora al vaglio della Polizia Locale della Bassa Reggiana, l’uomo provocava la caduta della ragazza che sbatteva la faccia violentemente a terra. Nonostante si fosse accorto di quanto accaduto, l’uomo non soccorreva la donna e si allontanava immediatamente dal luogo facendo perdere le proprie tracce.

La ragazza, una volta rialzatasi, riusciva a chiedere aiuto ad un passante, prima di perdere i sensi. Il Passante attivava immediatamente il 118 e la Polizia Locale che, giunta sul posto, ha ricostruito l’accaduto ed ha iniziato le ricerche della vettura dell’altro, mentre la ragazza veniva trasportata al pronto soccorso di Guastalla per le cure del caso.

Dalla visione delle telecamere della piazza, gli agenti sono risaliti al tipo di macchina ed hanno individuato le iniziali della targa. Attraverso la verifica effettuata utilizzando i varchi di videosorveglianza gli agenti hanno poi individuato il veicolo che dopo poche ore è stato fermato all’altezza di San Bernardino.

Il conducente, dopo essere stato identificato, è stato denunciato per lesioni personali e omissione di soccorso, davanti alla magistratura dovrà chiarire i motivi del proprio comportamento che poteva aver conseguenze ancora più gravi. La ragazza ha infatti riportato un trauma cranico ed escoriazioni al volto, la prognosi verrà decisa nei prossimi giorni.