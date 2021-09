Nell’ambito dei controlli della Polizia locale di Reggio Emilia per verificare il rispetto delle norme anti-covid all’interno dei pubblici esercizi, un noto locale in zona Mancasale è stato sanzionato e chiuso per cinque giorni.

Nella notte di sabato 4 settembre una pattuglia in borghese ha effettuato un controllo all’interno del locale: nonostante la struttura fosse già stata sanzionata nei mesi scorsi per il mancato rispetto delle normative vigenti, gli agenti hanno riscontato numerosi assembramenti di persone senza che nessuno vigilasse sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Decine di avventori, dopo aver consumato la cena, si erano infatti raggruppati intorno alla tensostruttura che ospitava l’american bar e l’intrattenimento musicale senza rispettare il distanziamento interpersonale e senza utilizzare la mascherina. Per tale motivo il locale è stato nuovamente chiuso per cinque giorni e il titolare sanzionato.