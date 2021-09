È con molta soddisfazione che comunichiamo alla cittadinanza che per la seconda volta questa Amministrazione approva una nostra proposta.

Dopo l’iniziativa di concedere la cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre con mozione del novembre 2019, che l’intero Consiglio comunale ha poi accolto, ora vediamo accolta un’altra nostra proposta: intitolare al dott. Gino Strada, di recente scomparso, persona e medico chirurgo che ha reso onore al nostro Paese in tutto il mondo, molto più di tanti che parlano ma realizzano ben poco, “…un parco, una piazza, una via o ancora meglio una struttura di sanità pubblica .., ad esempio, la Casa della Salute Villa Bianchi a Casinalbo… che verrà inaugurata il 11 settembre; ..” come cita la nostra mozione del 18/08/2021.

Leggiamo dalla comunicazione arrivata ai Consiglieri comunali di Formigine, che si svolgerà un evento che nel programma del settembre formiginese non era precisato, ovvero che la Casa della Salute verrà intitolata a Gino Strada e alla moglie Teresa Sarti.

Condividiamo tale scelta anche perché questa nostra proposta, depositata anche in altri Comuni, mira a rendere un doveroso omaggio e ricordo ad un uomo ed ad una donna che si sono sempre spesi in prima persona per aiutare e curar gli altri senza ipocrisie e mezze misure.

