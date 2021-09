La scorsa notte la Polizia ha sorpreso circa 200 persone ballare in una pista improvvisata tra i tavolini di un locale di via Morazzo, zona Borgo Panigale, in violazione delle restrizioni che in questo periodo di emergenza sanitaria vietano le attività del ballo in discoteche e locali assimilati destinati all’intrattenimento.

Una discoteca abusiva con tanto di dj in consolle. Secondo quanto ricostruito, gli avventori erano in possesso di Green pass ma non indossavano mascherine e non rispettavano il distanziamento. Per i gestori scatterà una sanzione, oltre alla chiusura per cinque giorni del locale. Il 27 agosto scorso le forze dell’ordine erano già intervenute presso il locale su segnalazione per un falso allarme rissa.