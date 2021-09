“Il derby di lunedì 6 settembre tra Modena e Reggiana, con il ritorno del pubblico al Braglia, sia una festa dello sport per tutta la città”. È l’appello a tifosi e appassionati che lanciano il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il presidente del Modena calcio Carlo Rivetti in vista della sfida calcistica del campionato di serie C. Insieme naturalmente a un “in bocca al lupo” rivolto ai Canarini.

“Ci aspettiamo un grande spettacolo in campo e sugli spalti – affermano sindaco e presidente – perché il ritorno nella nostra casa del calcio deve essere un momento di festa e di serenità. Godiamoci la partita e accompagniamo l’agonismo dei calciatori con la gioia degli sportivi e il senso di responsabilità nel rispetto della normativa per la prevenzione del Covid, con distanziamento e uso corretto della mascherina. Un senso di responsabilità che, ovviamente, deve riguardare anche il rispetto dovuto agli avversari, senza offese e tantomeno violenze tra tifoserie. La passione calcistica deve arricchire la festa, non rovinarla. Soprattutto ora che ci siamo ripresi un po’ di libertà per poter seguire lo sport dal vivo. Una libertà – concludono Muzzarelli e Rivetti – che ci auguriamo di ampliare al più presto aumentando, in sicurezza, la possibile capienza degli impianti sportivi”.