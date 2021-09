In mattinata è arrivata la conferma che il portiere del Roller Hockey Scandiano, Matteo Vecchi, neo 18enne da poche ore (31 agosto), vestirà la maglia azzurra ai 39esimi Campionati Europei Under 19 di Hockey Pista. Era in ballottaggio con altri due portieri ed è riuscito ad entrare nella rosa ufficiale ed accompagnerà il compagno di squadra, Nicolò Busani. E’ il terzo rossoblu a vestire la maglia azzurra in questo 2021, un record assoluto per la società nata nel 1980: il terzo è giovanissimo Alessandro Uva, ufficialmente nella rosa della Nazionale Italiana Under 17.

Una carriera tra i pali a stretto contatto con gli amici di spogliatoio di sempre, tra cui Busani e Barbieri, dove ha vinto uno scudetto Under 15 e ha conquistato il secondo posto in Under 17 nel 2019 e quarto posto in Under 19 nel 2021. In più 379 minuti in Serie A1 a soli 17 anni, portandosi a casa un bagaglio d’esperienza che si è portato anche in questi tre raduni azzurri e gli hanno permesso di superare la concorrenza. Nel 2019, nell’ultimo torneo continentale Under 17 aveva sfiorato la convocazione finale.

I Campionati Europei Under 19 2021 a Paredes (Portogallo) dal 7 all’11 settembre, in concomitanza con la rassegna degli Under 17, dove sarà presente Alessandro Uva. Gli azzurrini partiranno tutti insieme sabato prossimo, da Milano per la cittadina portoghese a qualche decima di chilometri dalla città di Porto. Tutte le partite di Vecchi, Busani e Uva saranno disponibili in diretta su http://europe.worldskate.tv ogni giorno da martedì prossimo.

A tutti e tre i rossoblu auguriamo un forte in bocca al lupo!

Questi i convocati: Alessandro Amatulli, Nicola Cannato dell’AFP Giovinazzo; Alberto Cabiddu e Mattia Maldini del Follonica Hockey; Nicolò Busani e Matteo Vecchi (portiere) dell’RH Scandiano; Pietro Agostini del Breganze Hockey; Matteo Biasini del Bassano 1954; Matteo Cardella del Sarzana Hockey; Filippo Fongaro (portiere) del Valdagno Hockey