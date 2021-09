Nella prima domenica di settembre Febbio vivrà una giornata dedicata alla bicicletta, all’insegna del divertimento, ma con un occhio allo sviluppo del territorio e alla sostenibilità organizzata dalle guide di Ride the Giant, in collaborazione con operatori ed Amministrazione di Villa Minozzo.

Un evento per tutti gli amanti del mondo bike, invitati a passare una giornata sui sentieri del Cusna per pedalare insieme e scambiarsi idee e impressioni sull’estate appena trascorsa.

A partire dalle 9.30 la Ride the Giant Mtb School sarà a disposizione dei partecipanti, accompagnando chi lo vorrà su alcuni dei trail più belli dell’area di Febbio. Durante la giornata sarà possibile provare gratuitamente le Ebike e sfruttare la possibilità di settare l’idraulica della propria MTB da parte di un tecnico specializzato di grande esperienza.

Sarà inoltre attivo un servizio di ristorazione all’aperto e concluderà la giornata il dj set con Lele Rivi.

Così introduce l’evento Paolo, uno dei soci di Ride the Giant: “Alla fine di un’estate che ha visto un’importante crescita della presenza di amanti dell’MTB, volevamo creare un’occasione per coinvolgere operatori ed appassionati sui sentieri meravigliosi del Cusna; sia chi già li conosce, ma soprattutto chi non c’è ancora stato. Vogliamo dare un segnale forte a tutte le realtà presenti sul territorio che credono in questa nuovo modo di fare turismo in Appennino reggiano. Una menzione particolare va all’Amministrazione del Comune di Villa Minozzo, che ha dimostrato di credere in questa attività e nel nostro progetto imprenditoriale, teso allo sviluppo di un turismo ecosostenibile. La crescita dei bikers sul territorio è sotto gli occhi di tutti infatti anche l’Unione Montana e la Destinazione Turistica Emilia stanno investendo nella promozione del turismo in bici in Appennino reggiano. Noi ci crediamo e continueremo a lavorare e a collaborare con imprese ed Enti locali”.