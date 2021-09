Prima di fermarsi all’alt di polizia, intimatogli lungo via Mazzini del comune di Scandiano da una pattuglia dei carabinieri della locale tenenza, ha lanciato dal finestrino una scatoletta per poi fermarsi. Un gesto che, per quanto rapido, non è passato inosservato agli occhi dei militari che hanno recuperato la scatola gettata dal conducente, risultata contenere 17 dosi già confezionate di cocaina del peso complessivo di 12 grammi. Nel portafoglio del giovane sono stai rinvenuti 1.400 euro in banconote di vario taglio. Somma che i carabinieri hanno ritenuto essere provento dell’illecita attività, alla luce dello stato di nullatenenza del giovane.

Per questi motivi, con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ieri in serata i militari della tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 19enne albanese incensurato, in Italia senza fissa dimora, sequestrandogli sia le dosi di cocaina che aveva gettato dal finestrino che la somma in contanti posseduta.