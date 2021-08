“All’Hotel Concordia di San Possidonio si è prontamente attivata, in questi giorni, l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Afghanistan. La gestione è a cura del Servizio Sanitario e, dopo le prime giornate, il lavoro di assistenza prosegue cercando di rispondere a tutte le necessità che emergono. In qualità di Sindaco – spiega il primo cittadino Carlo Casari – sono costantemente informato della situazione per contribuire a rispondere con celerità a eventuali nuove esigenze”.

“L’arrivo delle famiglie ospiti dell’Hotel Concordia per il periodo di quarantena obbligatorio è stato coordinato dalla Protezione Civile, con l’indispensabile intervento dei volontari di San Possidonio, cui vanno i miei ringraziamenti per il lavoro svolto.

In questa occasione sono arrivate tantissime telefonate per offrire collaborazione e aiuti; ci stiamo attivando per fare un elenco dei bisogni reali onde evitare l’accumularsi di materiale non essenziale. Ringrazio la generosità e la disponibilità dimostrata dai miei concittadini”.