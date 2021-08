L’8 dicembre del 1957 al Town Theater di New York la CBS registra 8 minuti di musica destinati a rimanere nella storia della televisione, e non solo: sul palco Billie Holiday, una delle voci più straordinarie del jazz, è chiamata ad interpretare, per la trasmissione The sound of jazz dell’emittente, Fine and mellow, brano da lei scritto e interpretato per la prima volta quasi vent’anni prima, nel 1939. Accanto a lei sidemen stellari, come Ben Webster, Lester Young, Gerry Mulligan, Victor Dickenson, Coleman Hawkins, Roy Eldridge. Soltanto due anni dopo, nel 1959, Billie Holiday morirà.

Parte da questo straordinario documento la serata di mercoledì 1° settembre alle ore 21.00 “Fine and Mellow: Billie and the boys” nell’ambito di VERDI VIVA. La piazza cambia musica, la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Rusconi in collaborazione con il Comune di Bologna-Dipartimento Cultura, nell’ambito di Bologna Estate 2021. Sarà Jonny Costantino, filmmaker e scrittore, a condurre il pubblico in un viaggio alla scoperta del cosiddetto “Rinascimento di Harlem”, il movimento artistico e culturale nato negli anni Venti nel cuore pulsante della comunità afroamericana di New York, in cui militarono scrittori, poeti e musicisti, la cui eredità più straordinaria fu l’Apollo Theater: qui iniziarono la loro carriera artiste come Ella Fitzgerald, Sara Vaughan e la stessa Billie Holiday.

La serata è la prima di tre appuntamenti che mescolano musica e racconto proposti da Ex.B, associazione culturale guidata da Francesca Scarinci.

La platea potrà accogliere fino a centocinquanta spettatori nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti, mentre si potrà godere dello spettacolo anche dai tavolini dei locali circostanti.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.boxerticket.it/verdi-viva/ (prenotazioni disponibili da 72 ore prima dell’inizio dello spettacolo). L’accesso ai posti per gli spettacoli serali è consentito dalle ore 20.15 e fino alle 20.45. Dopo tale orario i posti saranno liberati e messi a disposizione del pubblico. Per i pre-show l’ingresso è libero con registrazione all’ingresso a partire dalle 18:45.

Per accedere sono necessari Green pass e documento d’identità. Per informazioni 051238439, www.bolognaestate.it e www.fondazionerusconi.com.

Prossimo appuntamento giovedì 2 settembre con la Fiera del libro usato di qualità a cura del Comitato Piazza Verdi e con la giocoleria Verde per bambini di Max & Max proposta dall’Associazione i Giardini del Guasto, dalle ore 19 alle ore 20.