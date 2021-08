“Gli ultimi due anni hanno messo a dura prova il comparto agroalimentare, ma ne hanno anche messo in luce il ruolo strategico: i 400 milioni destinati dall’UE al comparto per la nostra regione sono un importante risultato raggiunto con la nostra partecipazione ai tavoli istituzionali e con l’impegno profuso dall’Assessore Mammi, un riconoscimento del nostro ruolo e una spinta fondamentale per aiutare i giovani, l’innovazione e la transizione ecologica in agricoltura”.

Con queste parole il Presidente di Coldiretti Emilia Romagna, Nicola Bertinelli, ha commentato il via libera di Bruxelles al Programma di sviluppo rurale (Psr) della Regione Emilia-Romagna per il biennio di transizione 2021-2022, in attesa della messa a punto del nuovo Psr 2023-2027 dopo l’accordo dello scorso mese di giugno sulla riforma della Politica agricola comunitaria (Pac).

Le trasformazioni profonde legate ai cambiamenti climatici” ha proseguito Bertinelli “assieme alla pandemia hanno messo a dura prova il nostro settore. È estremamente importante che l’Europa abbia garantito all’Emilia – Romagna – prima in Italia – questi fondi che garantiranno il sostegno a strategici investimenti per le imprese agricole e permetteranno così il rafforzamento dell’intero settore nonché dell’intera regione”.