Sabato 11 settembre alle ore 21, avrà luogo l’evento “Le Salse con gli occhi di un vianDante”, al Castello di Spezzano (via del Castello 12, Fiorano Modenese). Si tratta di una lettura storica, geografica e scientifica del Canto XVIII dell’Inferno, con uno sguardo particolare al nostro territorio e alle Salse di Nirano. L’evento è gratuito con prenotazione fortemente consigliata dati i posti limitati. Accesso possibile solo se muniti di green pass e di mascherina. Per informazioni: 0536/833412 oppure 0522/343238 o ancora 342/8677118.

Dopo i saluti del Sindaco Francesco Tosi, interverranno in dialogo: Marco Antonellini, docente del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Bologna; Nicolò Maldina, docente del Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna (Campus di Ravenna); Mino Petazzini, direttore della Fondazione Villa Ghigi Bologna. Il contributo video sarà di Tommaso Duranti, docente del Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna; coordina Annalisa Vandelli.

In caso di meteo avverso, l’evento – a cura del Comune di Fiorano Modenese – si svolgerà nella Sala delle vedute all’interno del Castello, la quale contiene 51 persone. In quel caso l’accesso avverrà in ordine di prenotazione.

In ultimo, ecco un commento del professor Maldina in merito al contributo che proporrà: “Il mio intervento intende presentare e discutere la menzione dantesca delle Salse nel canto XVIII dell’Inferno, con particolare riferimento all’influsso della topografia emiliana nella concezione dell’aldilà dantesco”.