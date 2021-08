Questa mattina alle 9.30 intervento dei vigili del fuoco a San Possidonio via Mazza per il distacco di un controsoffitto all’interno di un albergo che ospita profughi. Il cedimento ha riguardato il distacco e la caduta di alcuni mq di cartongesso in un corridoio e ha coinvolto due persone, ferite pare in modo non grave.



