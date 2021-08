Il reggiano Cristian Ronzoni, imprenditore con negozi di computer e materiale elettrico a Reggio Emilia e a Modena, è il nuovo presidente del Gruppo Giovani di Lapam Confartigianato. Ronzoni è stato eletto dal consiglio del gruppo degli imprenditori Under 40 di Lapam ed è anche vice presidente regionale dei giovani di Confartigianato. Ha inoltre fatto diversi corsi formativi in associazione anche a livello nazionale, e prende il testimone da Monica Telleri, imprenditrice del settore legno arredo che è stata presidente del Gruppo Giovani Lapam per due mandati. L’attività di questo gruppo di imprenditori Under 40 si basa sulla formazione ai neo imprenditori, oltre che sul sostegno a chi vuole iniziare una attività in proprio, e non a caso si esplicita anche nel premio Giovani, una manifestazione che da anni dà riconoscimenti a imprenditori che attuano il ricambio generazionale o fanno nascere nuove imprese di successo.

“L’imprenditore oggi necessita di una formazione continua su temi specifici – spiega il neo presidente -. Imparare a gestire la complessità non è più opzionale, ma fondamentale per avere successo sul mercato. Dobbiamo lavorare in questa direzione, non solo grazie a eventi e workshop di formazione con stakeholders e attori del territorio, penso a istituti di credito o centri di competenza, ma anche grazie a consulenze mirate rivolte ai nostri imprenditori giovani. E’ poi particolarmente importante intercettare le nuove tipologie di attività che stanno cercando spazio sul mercato e che potenzialmente possono soddisfare richieste di clienti e cittadini con nuove esigenze. Pensiamo – prosegue Ronzoni – alle attività artigiane di prossimità, al food delivery o ai tanti freelance impegnati in varie attività. Un obiettivo a cui tengo particolarmente – conclude il presidente del Gruppo Giovani Lapam – è quello di coinvolgere nuove imprese e tenere unito un gruppo importante come questo”.