Aspettando la Notte Europea dei Ricercatori 2021, che si terrà il 24 settembre, il consorzio Society (CINECA, Università di Bologna, CNR, INAF, INFN, INGV, ComunicaMente) propone un ciclo di visite guidate e facili escursioni lungo le strade di Bologna e dintorni, seguendo le tracce della scienza, dell’arte e della storia.

Una rassegna di 12 passeggiate, dal 31 agosto al 23 settembre (programma completo qui) in compagnia di ricercatrici e ricercatori degli enti partner per visitare luoghi insoliti, spesso non accessibili al pubblico, e guardare la nostra città e il nostro territorio da un punto di vista diverso e inedito.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti, previa prenotazione obbligatoria.

Tutte le istruzioni sulle date di apertura delle iscrizioni e sulle modalità di partecipazione sono pubblicate sul sito. Le iscrizioni si apriranno una settimana prima di ogni visita. Facendo seguito al recente comunicato del Comune di Bologna e fino a nuove disposizioni, per l’accesso alla manifestazione sarà necessario esibire, ad eccezione dei minori di età inferiore ai 12 anni, un Green Pass valido.

La ricerca va in città (e dintorni) fa parte di BolognaEstate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

Society RINASCIMENTO

Il progetto Notte Europea dei Ricercatori 2021 a Bologna, Cesena, Forlì e Predappio, Ravenna, Rimini e, per la prima volta, a Ferrara, si intitola Society RINASCIMENTO e mira a mostrare e dimostrare che, dopo la crisi, la rinascita è possibile se cambiamo prospettiva e costruiamo una nuova alleanza tra umanità e natura.

I ricercatori sanno bene che cambiamenti, anche piccoli, del nostro orizzonte possono portare a importanti momenti di sviluppo creativo nella scienza, nelle arti, nella filosofia e, in ultima analisi, nella vita di tutti i giorni. Oggi più che mai i ricercatori hanno un ruolo importante nella costruzione di una nuova visione del futuro, ma una vera rinascita è possibile solo quando tutta la società è coinvolta nel cambiamento di prospettiva e nella costruzione di una rinnovata idea di società: resiliente, rispettosa dell’ambiente, inclusiva ed equa.

In quest’anno di rinascita contiamo di ri-incontrarci il 24 settembre DAL VIVO e ONLINE: torneremo con esperimenti, mostre e laboratori in via Zamboni e nelle sedi del campus universitari con webinar, seminari, incontri a tu per tu sulla piattaforma digitale che lo scorso anno ci ha portato un successo inaspettato.