L’incisiva attività di controllo sul territorio eseguita in provincia, ha portato i Carabinieri della stazione di Rubiera ad operare la denuncia per porto abusivo di armi di un 20enne residente in paese, che l’altra notte è stato sorpreso alla guida della sua vettura lungo via Emilia Ovest con al “seguito” un coltello con lama uncinata di 18 cm (7 dei quali costituiti dalla lama), che occultava all’interno di uno zaino posto sul sedile.

La denuncia ha trovato la sua forza nella capillare attività di controllo del territorio, che ha visto i Carabinieri della stazione di Rubiera, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, procedere al fermo di un’autovettura lungo la via Emilia Ovest in paese.

Alla guida un 20enne che durante le procedure di identificazione lasciava trapelare un certo nervosismo, peraltro ingiustificato, che ha insospettito gli operanti inducendoli ad approfondire gli accertamenti, culminati con l’ispezione personale del ragazzo e dei suoi effetti tra cui lo zaino all’interno del quale è stato trovato un coltello con lama uncinata. Il giovane è stato quindi condotto in Caserma dove, dopo aver operato il sequestro del coltello, è stato rilasciato con a carico una denuncia in stato di libertà inoltrata alla Procura reggiana.