Grazie agli stanziamenti ministeriali del “Piano scuola estate”, le Istituzioni scolastiche possono organizzare iniziative per potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli alunni, con l’obiettivo di recuperare parte del percorso interrotto a causa della pandemia e accompagnare gli studenti al nuovo anno scolastico.

Molto attive su questo fronte le scuole formiginesi. A giugno, sono stati coinvolti i bambini delle classi prime e seconde delle scuole primarie Don Milani, Don Mazzoni e Palmieri mentre alle medie Fiori sono stati realizzati interventi in collaborazione con i Gruppi Educativi Territoriali.

Dal 6 al 9 settembre sono in programma laboratori per le classi seconde, terze, quarte e quinte delle scuole Carducci e Ferrari. Stesso periodo anche per le classi quarte e quinte delle scuole primarie del secondo circolo didattico.

Per quanto riguarda i ragazzi delle medie, dal 2 all’11 settembre l’attenzione sarà rivolta agli alunni con insufficienze o bocciati delle classi seconde e terze; mentre per le classi prime si prevedono attività a scuola avviata in orario pomeridiano. Tutti gli interventi sono a libera iscrizione da parte delle famiglie.

Il calendario scolastico della Regione Emilia-Romagna prevede la riapertura di scuole dell’infanzia statali, primarie, secondarie di primo e secondo grado il 13 settembre; mentre i nidi riapriranno il primo settembre.

Diversi i lavori anche sulle strutture scolastiche che presto accoglieranno bambini e ragazzi formiginesi. Tra i più rilevanti, oltre alla sistemazione del verde e delle attrezzature ludiche nelle aree cortilive, la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuove lampade LED a basso consumo energetico alle medie di Magreta e la ristrutturazione dei bagni presso la scuola primaria Ferrari di Formigine.