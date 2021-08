L’Amministrazione di Vignola esprime sincera vicinanza alla vittima e raccoglie la preoccupazione dei cittadini per quanto accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì lungo il percorso Sole. Non è accettabile che una donna non possa svolgere attività motoria in sicurezza nella nostra città. Ringraziamo, pertanto, il pronto intervento dei Carabinieri che ha consentito, nel volgere di poche ore, di individuare l’aggressore.

Sarà naturalmente la magistratura a dover valutare le circostanze personali del giovane, ma il nostro pensiero va, innanzitutto, alla signora che si è trovata a doversi difendere da un attacco improvviso in un momento che avrebbe dovuto essere di relax e benessere. Nonostante il serio e impegnativo lavoro svolto dalle forze dell’ordine, dobbiamo ancora una volta rimarcare che la complessità della vita quotidiana in una città come Vignola richiede di poter intervenire con maggiori risorse e strumenti di prevenzione e investigazione. E’ necessario, quindi, che il territorio dell’Unione Terre di Castelli possa contare su di un Comando di Compagnia dei Carabinieri che abbia sede proprio nella nostra città. Come Amministrazione di Vignola abbiamo individuato l’area dove dovrà sorgere la nuova Caserma e lavoriamo per raggiungere questo obiettivo.