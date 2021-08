Ammesso dal tribunale di Sorveglianza alla detenzione domiciliare per reati correlati alle sostanze stupefacenti, fruiva il beneficio dall’ottobre del 2020 presso l’abitazione dei familiari. Beneficio che l’altra notte il giovane ha violato, essendo uscito di casa dove si è trattenuto con degli amici per bere delle birre. Per questo motivo, con l’accusa di evasione, i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 27enne residente a Castelnovo Sotto.

L’altra notte poco prima delle 00.30, una pattuglia dei militari di Castelnovo Sotto, transitando nei pressi dell’abitazione del giovane, notava un gruppo di ragazzi seduti lungo il ciglio della via intenti a consumare alcune bottiglie di birra. Tra loro i carabinieri avevano modo di riconoscere il 27enne, motivo per cui procedendo ai dovuti controlli. Nella circostanza i militari accertavano l’arbitraria uscita del ragazzo. Un momento di svago che tuttavia è costato caro al giovane, non solo per la denuncia in stato di libertà operata a suo carico per il reato di evasione, ma anche perché la sua condotta sarà relazionata al Tribunale di Sorveglianza di Bologna che sulla scorta di quanto accertato dai carabinieri potrebbe revocare il beneficio, con l’aggravamento della misura a cui è sottoposto e che, peraltro, lo vedeva autorizzato ad uscire tutte le mattine per due ore per cercare un posto di lavoro.