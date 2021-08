Saranno le indagini avviate dai carabinieri reggiani a cercare di identificare i malviventi che questa notte miravano al bancomat della Banca Popolare di Milano ex San Geminiano e San Prospero, in via dei Gonzaga a Reggio Emilia. L’immediato intervento dei militari dell’Arma, che durante un servizio di pattugliamento notturno hanno notato due soggetti armeggiare nei pressi del bancomat, ha costretto i malviventi a desistere da qualsiasi intento e darsi alla fuga.

Dal sopralluogo eseguito sul posto i Carabinieri hanno potuto verificare, unitamente ad un responsabile della banca, che i malviventi avevano manomesso lo sportello ATM praticando diversi fori all’altezza dello schermo, con il fine di rimuoverlo e raggiungere la bocchetta erogatrice il danaro. L’azione furtiva è stata però interrotta dall’arrivo delle pattuglie dei carabinieri. I malviventi sono fuggiti a mani vuote mentre i carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di tentato furto aggravato a carico di ignoti.