Domenica 29 Agosto, alle 21.30 in piazza Roma a Campagnola Emilia Andrea Pennacchi sarà protagonista dello spettacolo “Una serata con Pennacchi, Pojana e i suoi Fratelli”. L’evento, a ingresso libero, fa parte della rassegna Musica in Castello organizzata da Piccola Orchestra Italiana, per la direzione artistica di Enrico Grignaffini, con la collaborazione del Comune di Campagnola Emilia.

Attore di teatro dal 1993 è diventato famoso anche tra il grande pubblico grazie ad alcune serie di successo e alla partecipazione Propaganda live, il venerdì su La7.

Per la televisione, oltre ad essere stato il Ragionier Galli ne Il paradiso delle signore, ha lavorato in L’Oriana, Grand Hotel, Non Uccidere 2, Don Matteo, e A un passo dal Cielo. É spalla di Paola Cortellesi in Petra, serie Sky uscita a settembre 2020.

Al cinema ha iniziato recitando la parte di Sandro in Io sono Li di Andrea Segre, per Carlo Mazzacurati ha recitato ne La sedia della felicità. Altre sue apparizioni sono in Leoni, Suburra e Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini.

Il suo viaggio nel teatro è iniziato col Teatro Popolare di Ricerca di Padova. Si è formato come attore seguendo maestri come Eimuntas Nekrosius, Carlos Alsina, e Cesar Brie, Laura Curino e Gigi Dall’aglio. Ha composto Eroi, finalista al Premio Off del Teatro Stabile del Veneto, con il supporto di Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini. Seguito, nella trilogia della guerra da: Trincee: risveglio di primavera e Mio padre: appunti sulla guerra civile. Ha debuttato nella drammaturgia con Villan People prodotto da Pantakin, poi selezionato al festival Tramedautore del Piccolo Teatro Grassi di Milano e premio Fersen alla regia 2014.

Per anni, con la collaborazione di Arteven, ha ideato e portato in scena una serie di lezioni-spettacolo con le quali ha girato le scuole superiori del Veneto.

È direttore artistico, di Terrevolute – festival della bonifica e della rassegna Odeo days. Ha recitato in cinque produzioni del Teatro Stabile del Veneto sotto la direzione di registi come Damiano Michieletto, Bepi Emiliani e Emanuele Maria Basso e Natalino Balasso. Ha inaugurato la stagione 2019/2020 del Teatro Verdi di Padova con Da qui alla luna, spettacolo scritto da Matteo Righetto e musicato da Giorgio Gobbo insieme all’Orchestra di Padova e del Veneto.

Ha pubblicato due libri con People࿒ Pojana e i suoi fratelli e La guerra dei Bepi.

L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria al link: https://musicaincastello.prenotime.it). Info: 348.1234317; www.musicaincastello.it

È possibile fare un’offerta per “Dynamo Camp”, il primo camp di terapia ricreativa in Italia che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie per periodi di vacanza e divertimento con assistenza qualificata.