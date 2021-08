Torna sabato 28 agosto, in tutta la nostra regione, l’appuntamento con la “Notte Celeste”: spettacoli, eventi, natura e benessere in tutte le città termali dell’Emilia Romagna. In occasione della serata, il Centro Benessere Balnea delle Terme della Salvarola propone Balnea by Night: aperto dalle 9,30 a mezzanotte con speciale ambientazione a tema.

Negozi aperti fino a tarda ora nel centro di Sassuolo con le “Vetrine Celesti”: allestimenti a tema che verranno premiati in piazzale Della Rosa, a partire dalle ore 21, sul palco che dalle 21,30 ospiterà il concerto di Umberto Tozzi, grazie all’iniziativa organizzata dal Comitato Commercianti del Centro Storico e Pro Loco Sassuolo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Punti musicali dal vivo in piazza Garibaldi, via Menotti, via Cavallotti e piazzale Teggia, mercatino dell’artigianato in via Cavallotti ed in via Mazzini, angolo viale XX Settembre; gonfiabili per i più piccoli in piazza Martiri Partigiani.

Ricordiamo che fino a venerdì 27, sarà possibile votare la vetrina preferita collegandosi al sito internet www.sassuoloinvetrina.it: è possibile esprimere 1 solo voto per la vetrina preferita; le 6 vetrine più votate saranno valutate da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo, Terme della Salvarola e Pro Loco Sassuolo che preparerà la graduatoria finale. Le prime 3 saranno premiate.