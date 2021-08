La campagna di vaccinazione accelera e guarda ai dubbiosi e ai preoccupati: da domani 26 agosto, e fino al 10 settembre, chiunque, in particolare i cosiddetti “esitanti”, potrà recarsi al camper vaccinale in Piazza Nettuno, esporre i propri dubbi e incertezze e ricevere una risposta da parte del personale sanitario. Potrà in questo modo ottenere informazioni sicure e decidere consapevolmente di vaccinarsi. Il camper funzionerà da lunedì a venerdì dalle 18 alle 22, il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. In Piazza Nettuno, anche un punto CUP per prenotare la vaccinazione.

Vaccinazione facile anche al Parco Nord, dove sarà possibile farlo da domani 26 agosto fino al 19 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 22, il sabato e la domenica fino alle 23. Dopo la vaccinazione sarà possibile effettuare anche il tampone.

Entrambe le iniziative – Piazza Nettuno e Parco Nord – sono rivolte a tutti, anche ai non residenti, e puntano a consolidare, insieme all’attività degli hub e alle altre iniziative in cantiere, l’accelerazione della campagna vaccinale, in una fase in cui tutti i dati dimostrano l’efficacia di questo strumento.