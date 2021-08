Tutti gli spazi della Festa de l’Unità di Modena che si svolgerà dal 26 agosto al 20 settembre, nella consueta area di Ponte Alto, saranno accessibili solo a coloro che sono in possesso del green pass. Lo stabiliscono le disposizioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica della provincia di Modena. Per ottenere la certificazione verde è necessario avere completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19.

Per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva. Un green pass valido 48 ore si può ottenere anche effettuando un tampone molecolare o antigenico; mentre per i casi di guarigione da Covid-19 la certificazione si può richiedere già il giorno seguente la fine della malattia e ha validità di sei mesi.

Negli spazi della Festa rimangono comunque in atto le regole di contrasto alla pandemia. È necessario disinfettarsi spesso le mani e mantenere il distanziamento o in caso non sia possibile, e nei luoghi al chiuso, indossare la mascherina. In via di definizione la localizzazione del punto vaccinale e la modalità di erogazione del servizio.