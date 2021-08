E’ accaduto domenica sera, quando i militari hanno trovato diciotto cani di razza in un furgone. Il veicolo aveva attirato l’attenzione di alcuni cittadini, richiamati dai guaiti degli animali che stavano per morire di asfissia, considerate le temperature torride del pomeriggio che avevano surriscaldato il furgone. Questo era stato parcheggiato sulla pubblica via da un paio di italiani adulti che si erano fermati dopo un lungo viaggio, iniziato a Palermo e con destinazione ignota.

Giunti a Pianoro i due malviventi, invece di preoccuparsi della salute dei cani che stavano trasportando in condizioni abominevoli, erano andati a fare una sosta da un conoscente. Alla vista dei militari che hanno aperto il portellone del mezzo, i cani si sono ripresi e dopo aver superato la visita di controllo di un veterinario, sono stati affidati al personale di una struttura dedicata alla protezione degli animali. Il furgone è stato sequestrato e i due trasportatori sono stati denunciati per maltrattamento di animali.