Giovedì 26 agosto nono appuntamento per la rassegna estiva del Comune di Castelnovo Sotto “Restate in Rocca”. Alle 21, nel parco alle spalle del municipio, andrà in scena la commedia dialettale “Eco turisti per caso” con Antonio Guidetti, Mauro Incerti, Andrea Zanni e Omar Rizzi.

L’ecologia è l’analisi scientifica e lo studio dell’interazione di tutti gli organismi e il loro ambiente. E’ sempre stato così, da quando esiste l’uomo. Ora che tale equilibrio è in pericolo, i grandi della terra se ne stanno occupando? Quello di cui siamo certi e che Amerigo, Vasco e Ambrogio, tre amici reggiani, decidono che è il momento di organizzare la prima vacanza eco-sostenibile. Il mondo sarà pronto?

L’evento, così come tutti quelli in cartellone, è gratuito ma è gradita la prenotazione scrivendo con WhatsApp al numero 3496296371 (almeno il giorno antecedente lo spettacolo).

L’appuntamento conclusivo della rassegna sarà venerdì 3 settembre con il concerto di Stefano Fucili in un tributo a Lucio Dalla.