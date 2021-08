Mercoledì 25 agosto alle ore 21.00, al parco della Biblioteca Comunale (Via Tintoria, 6 – Vezzano), EstaVezz torna con una serata di cinema con la proiezione del film pluripremiato “Volevo nascondermi”.

La bellissima pellicola diretta da Giorgio Diritti, è il biopic sulla vita di Antonio Ligabue (Elio Germano), grande pittore delle nostre terre, figura di rilievo dell’arte contemporanea e internazionale, che amava dipingere leoni e giaguari, gorilla e tigri, tra gli sterminati boschi di pioppi, sulle banchine del fiume Po. Il film racconta la vita dell’artista, che sin da bambino, trova nella pittura il suo personale riscatto al senso di solitudine ed emarginazione.

L’evento rientra nel ricco cartellone estivo della rassegna “EstaVezz 2021”, organizzata dall’Amministrazione Comunale.

Venerdì 27 agosto alle ore 21.00, al parco della Biblioteca Comunale (Via Tintoria, 6 – Vezzano), si torna alla musica di qualità con il concerto per arpa e chitarra “Fantasie pizzicate”: composizioni del ‘900 da Érik Marchélie a Nino Rota, per proseguire con Rodolfo Saraco, Máximo Diego Pujol e finire con Primo Silvestri, saranno eseguite da Roberto Guarnieri alla chitarra e Morgana Rudan all’arpa.

Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 334.6237451 via whatsapp o sms ed è richiesto il green pass per accedere allo spettacolo.

L’evento – che rientra nel ricco cartellone di eventi estivi della rassegna “EstaVezz 2021” organizzata dall’Amministrazione Comunale – è curato dall’Associazione culturale Fantasia in RE.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 29 agosto alle ore 18.30, alla Chiesa di Casola-Canossa (Via Monte – Vezzano sul Crostolo), con il concerto per arpe del Duo Minerva: musiche dell’800 eseguite dalle musiciste Anna Gabbi e Nicole Pedroni.