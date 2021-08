La Provincia di Reggio Emilia informa che a partire da lunedì prossimo, 23 agosto, il centro di Puianello sarà interessato da una serie di lavori che comporteranno l’istituzione di un senso unico alternato con limite di velocità a 30 km/h lungo la Sp 21, tra via Menozzi e piazza Gramsci. I provvedimenti rimarranno in vigore, fino all’11 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 per consentire due distinti cantieri.

Dapprima un intervento di manutenzione straordinaria al reticolo fognario e di allargamento delle caditoie da parte di Ireti – che sarà effettuato da lunedì a giovedì in via Menozzi e piazza Gramsci – successivamente lavori di scarifica e asfaltatura della Sp 21 da parte della Provincia. Per quanto riguarda quest’ultimo intervento, sono due i tratti di Sp 21 che saranno interessati dai lavori, per una lunghezza complessiva di circa un chilometro: quello tra la rotatoria con la Statale 63 ed il terrapieno prima del caseificio e quello tra la rotatoria oratorio-accesso Montecavolo e le Querce prima della rotatoria Orologia.

Visti i possibili disagi che il senso unico potrebbe inevitabilmente provocare, si consiglia agli automobilisti di ricorrere a percorsi alternativi per i propri spostamenti, evitando possibilmente di transitare per il centro di Puianello.