Questa mattina intorno alle 5:00, lungo via Modena – di Castelvetro (SP17), un giovane 21enne di Castelnuovo Rangone, alla guida di una Fiat Panda, giunto all’altezza del civico 43/45 nei pressi dello stabilimento Cremonini, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. Nell’impatto uno dei due passeggeri, un giovane 21enne pure lui di Castelnuovo, ha riportato ferite alla testa giudicate con “prognosi riservata” dall’Ospedale di Baggiovara, dove tutt’ora il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva. Sia il conducente che un altro passeggero non hanno riportato lesioni. Sono in corso accertamenti sulle cause del sinistro da parte dei Carabinieri di Castelnuovo Rangone, intervenuti per i rilievi.



