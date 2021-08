Dopo il mancato appuntamento del 2020, torna quest’anno sabato 21 e domenica 22 in centro a Montebaranzone di Prignano, nell’area adiacente alla chiesa, la tradizionale Festa Matildica giunta alla sua XXI edizione. Sia sabato sia domenica la Festa Matildica si svolgerà soltanto la sera, a partire dalle 19. Causa l’emergenza pandemica, la parrocchia di Montebaranzone, organizzatrice della manifestazione, ha infatti limitato gli eventi normalmente in programma.

Come è consuetudine non mancherà per entrambe le giornate una generosa offerta gastronomica, con i classici “Tortelli di Montebaranzone” accompagnati da gnocco fritto, crescentine, affettati locali, polenta al ragù di salsiccia e costine. Sempre in entrambe le serate, nell’area dedicata agli eventi, sarà proiettato su grande schermo l’ultima rappresentazione su Matilde di Canossa dal titolo “Cecco villano letterato” (nella foto), già presentata nel 2019, scritta e diretta dall’indimenticata Adelaide Aravecchia, a 15 mesi dalla sua prematura e dolorosa scomparsa.

Nell’area evento si applicano le Linee Guida sulle normative anti-covid approvate dalla Conferenza delle Regioni.