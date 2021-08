Una donna 44enne residente a Ponsacco (PI), impegnata con amici in una escursione sul sentiero CAI 549, conosciuto anche come “Sentiero delle Cascate”, percorso ad anello quasi completamente nel bosco che parte da Sant’Anna Pelago e raggiunge alcune bellissime cascate dell’alto Appennino modenese, giunta nei pressi di una di queste cascate è scivolata riportando un doloroso trauma ad una gamba che non le ha più consentito di proseguire. Gli amici hanno immediatamente allertato il 118.

Erano da poco passate le 14:30 quando sul posto è stata inviata l’ambulanza di Pievepelago, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano, dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS. Le squadre si sono avvicinate il più possibile con i mezzi fuoristrada e poi a piedi. Purtroppo l’elicottero non ha potuto intervenire a causa della vegetazione molto alta. Dopo valutazione, alla donna le è stato immobilizzato l’arto dolorante, è stata posizionata sulla barella portantina e trasportata fino alla strada carrozzabile, quindi lasciata all’assistenza del personale dell’ambulanza che ha provveduto a trasferirla all’ospedale di Pavullo. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco di Pavullo e l’elicottero Drago decollato da Bologna.