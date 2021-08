Si svolgono questa mattina nella parrocchia di Madonna di Sotto i funerali di Antonino Scannavino, 54 anni, sassolese originario di Palermo, dipendente di System ceramics, morto qualche giorno fa in Brasile dopo aver contratto il Covid. Scannavino ricopriva il ruolo di tecnico specializzato per l’avviamento e la manutenzione di macchine e impianti per ceramica. Era in Brasile assieme ad altri colleghi.



