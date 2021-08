L’episodio è avvenuto qualche giorno fa intorno alle 8.00 del mattino. Il padrone del cane ha cercato di dileguarsi invece di prestare soccorso alla signora, ma è stato identificato e denunciato dalla Polizia Locale di Formigine. La signora è stata aggredita e morsicata da un cane di razza tipo Pitbull, con ferite che hanno necessitato di cure al pronto soccorso con prognosi di vari giorni. Il cane era tenuto al guinzaglio dal padrone, ma evidentemente questi era distratto mentre faceva colazione seduto ai tavolini esterni di un bar.

Il cane – non provocato – si è avventato contro la gamba dell’incolpevole signora con un morso che è stato curato con alcuni punti di sutura al Pronto Soccorso di Sassuolo. Nel trambusto generale dei presenti, il proprietario del cane si è dileguato per evitare di farsi identificare dalla Polizia Locale che era stata prontamente allertata e soprattutto senza prestare soccorso alla signora che invece riceveva le prime cure dalla barista e veniva assistita dagli operatori di polizia intervenuti. Nonostante il tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità, l’uomo è stato prontamente rintracciato e identificato dagli agenti del Comando di Formigine ed è stato denunciato per lesioni colpose e omissione di soccorso: dovrà ora risarcire di tasca propria i danni per le lesioni provocate dal cane alla signora aggredita. L’animale è quindi stato segnalato dagli agenti all’Azienda Usl come “cane morsicatore”. Secondo le norme vigenti da ora in poi – oltre al guinzaglio – dovrà indossare anche la museruola quando verrà portato a spasso in area pubblica.