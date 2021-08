Si era concluso con un ottimo successo organizzativo e di partecipazione il torneo Charity Padel al Circolo Tennis di Albinea. E alla fine c’era stata la promessa che la collaborazione tra il Circolo e la Croce Verde di Reggio Emilia, a cui sono stati devoluti fondi delle iscrizioni (per l’acquisto di una macchina sanificatrice per le ambulanze) sarebbe proseguita con altri appuntamenti. Promessa mantenuta: il 28 e 29 agosto, si replica con un altro, grande appuntamento dedicato di nuovo al Padel.

Un torneo di doppio femminile, fase di qualificazione al master regionale e nazionale, riservato a giocatrici agonistiche con classifica da NC a 4.1, e ancora una volta l’obiettivo solidale di sostenere la Pubblica Assistenza reggiana. “Il Padel è un po’ lo sport del momento – spiega Giulia Bizzarri, Direttrice del Circolo Tennis Albinea – e sta coinvolgendo sempre più reggiani. Insieme a Croce Verde, proponiamo il secondo Charity Padel della provincia, questa volta dedicato esclusivamente alle atlete. Sarà un torneo, ma anche un evento benefico, aperto anche alle amiche non socie perché l’obiettivo è, oltre che divertirsi, raccogliere fondi per Croce Verde, per l’acquisto di strumentazione medico-sanitaria. Ogni gesto, anche piccolo, può dare un grande contributo”.

Aggiunge il Presidente della Croce Verde di Reggio Emilia, Rolando Landini: “Non potremmo essere più soddisfatti e grati della collaborazione con il Circolo Tennis di Albinea, che ringraziamo di cuore. Siamo in una fase importante di cambiamento, con i lavori nella nuova sede, e una serie di servizi sempre più ampia da portare avanti: alcuni sono stati introdotti nella fase pandemica, ma hanno mostrato di andare incontro ad esigenze reali della comunità, e li continuiamo in particolare rivolgendo attenzione alle fasce più fragili della nostra comunità. Il sostegno di partner attenti e sensibili è per noi indispensabile per mantenere il livello di questi servizi. È anche molto bello che lo sport, in questa estate unica, che ci ha dato a livello nazionale dei risultati incredibili, si faccia portavoce di altri valori fondamentali come la solidarietà e l’attenzione agli altri”.

Per iscriversi al torneo è possibile visitare il sito tpratennis.it, o telefonare ai numeri 347 8724760, 339 5661116, 349 3414440.