Con l’obiettivo di accelerare ulteriormente la campagna vaccinale, a partire da domani mercoledì 18 agosto, l’Azienda USL di Bologna invierà oltre 24mila sms a tutti coloro che, pur avendo contratto l’infezione da SARS-CoV-2 da non meno di tre mesi e fino ad un massimo di dodici, non hanno ancora programmato la sola ed unica dose prevista per la profilassi.

Dando seguito a quanto richiesto dal commissario straordinario Figliuolo, l’Azienda USL di Bologna continua ad aprire le porte degli hub vaccinali con libero accesso ai 12-19enni secondo le capacità di assorbimento consentite da ciascun hub. In particolare domani, mercoledì 18 agosto, le sedi e gli orari degli hub vaccinali sono:

HUB APERTI MERCOLEDI’ 18/8 con capacità massima per libero accesso dei 12-19enni senza prenotazione



Si ricorda che per la vaccinazione dei minorenni è necessario il consenso di entrambi i genitori, anche con delega, mediante la modulistica disponibile al link: https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/coronavirus/moduli-per-la-vaccinazione-anti-covid-19

Ad oggi, comunque, risulta ampia disponibilità a breve termine (oltre 28mila posti) in tutte le agende di prenotazione CUP.