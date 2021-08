“Un terribile passo indietro che rischia di pesare soprattutto sulle donne. La presa di Kabul da parte dei talebani rappresenta una sconfitta per tutto l’Occidente”. Così l’assessore regionale alle Pari opportunità, Barbara Lori, interviene sulle ripercussioni del ritorno al potere dei talebani in Afghanistan.

“Le donne afghane temono di tornare invisibili, senza alcun diritto od opportunità – chiude Lori -. Non possiamo distogliere lo sguardo e fingere che non ci riguardi. La politica estera è in questo caso essenziale per garantire i diritti umani”.