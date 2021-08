Non si fermano le proposte culturali, musicali, artistiche, conviviali, sportive, legate alle tradizioni e al territorio in corso in Appennino, e in particolare nel territorio di Castelnovo Monti.

Lunedì 16 agosto, nuova presentazione letteraria alle ore 21 in piazza delle Armi: Rosa Maria Manari parlerà del suo ultimo libro “Storia di una maestra d’appennino”, dialogando con Emanuele Ferrari ed Erica Spadaccini. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it (Info: Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204). L’autrice parte dalla storia della sua famiglia per raccontare innanzitutto la storia dell’Appennino, a sua volta intrisa della storia dell’Italia. L’Appennino è un custode delle radici che legano e nel quale l’oblio della “grande Storia” ha consentito di mantenere viva la memoria della terra. Le vicende raccontano lo sforzo di realizzare una crescita culturale che non rinneghi le proprie radici, che permetta la convivenza di ideologie e posizioni politico-religiose diverse rimanendo famiglia e comunità.

Lunedì parte anche a Castelnovo il ritiro pre-campionato della Pallacanestro Reggiana, che proseguirà fino a venerdì 27 agosto: la squadra si allenerà nella Palestra “Leo Giovanelli” dell’Istituto Cattaneo, al Centro Sportivo Polifunzionale “Onda della Pietra” e al Centro Coni di Atletica Leggera.

Martedì 17 agosto in piazza Peretti dalle ore 20, animazione e un grande torneo di pinnacolo.

Mercoledì 18 agosto invece torna Direzionale a colori, con gastronomia, intrattenimento musicale e animazione per bambini in piazza Gramsci, dalle ore 19.

Venerdì 20 agosto tornano i Gruppi di cammino, le passeggiate con accompagnatore esperto in scienze motorie a partecipazione libera e gratuita, alla scoperta del benessere e del territorio. Il ritrovo sarà a Castelnovo in piazzale Vittime di Roncroffio alle ore 18.30. Per Informazioni: Uisp tel. 0522 267211, Comune di Castelnovo, Ufficio Promozione del Territorio tel. 0522 610274.

In serata, alle 21 sul sagrato della Pieve di Campiliola, nuovo appuntamento con il NonFestival L’Uomo che Cammina, dedicato al rapporto tra spiritualità e natura, e quest’anno in particolare a Dante Alighieri. “Montasi su Bismantova, la montagna del purgatorio” è il titolo della Lectura Dantis con Giovanni Lindo Ferretti, musicista e scrittore di Cerreto Alpi, che sarà accompagnato dagli interventi musicali di Ezio Bonicelli. La serata è a cura dell’Associazione Scrittori Reggiani e Associazione Dante Alighieri, nell’ambito della rassegna Reggio Emilia Città Dantesca. Per informazioni: Teatro Bismantova tel. 0522 611876. In caso di maltempo l’evento si sposterà all’interno della Pieve.

Sempre venerdì 20 agosto dalle 21 ci sarà anche un nuovo appuntamento con Sarzassa in Festa: musica e buon cibo in via Roma e nella zona del Grattacielo.

Sabato 21 agosto il Cai Bismantova, sezione di Castelnovo, organizza un’escursione al tramonto e con la luna piena sul Monte Ventasso. Iscrizione obbligatoria per i non soci: informazioni www.caibismantova.it.

Per tutta la giornata di sabato, il Centro storico di Castelnovo (dalle ore 10) sarà teatro di una iniziativa che viene proposta per la prima volta ma che si punta a far diventare un appuntamento fisso: il Festival dell’Arcobaleno. Una grande esposizione di opere artistiche tra pittura, scultura, fotografia. Spiega Simona Sentieri, artista e organizzatrice dell’evento insieme all’Associazione del Centro storico: “Sarà un Festival di Artisti liberi nel borgo di Castelnovo con anche laboratori e sorprese. Sono invitati anche i bambini a portare i loro disegni che verranno esposti. Tutti, adulti e bambini, potranno disegnare arcobaleni col gesso sui sassi delle strade del borgo”.

In serata (ore 21) il 21 agosto nel bellissimo borgo di Maillo, ci sarà il concerto dei Sequencer, tribute band dei Pink Floyd: uno spettacolo non solo musicale, con i grandi successi della band britannica accompagnati da proiezioni e luci, una caratteristica che da sempre contraddistingue i live dei Pink Floyd. Ingresso su prenotazione: tel. 0522 295059, 333 8656433, 348 0842166. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione GRADE Onlus di Reggio Emilia.

Domenica 22 agosto, alle 18 sulla Terrazza del Teatro Bismantova, concerto del quartetto di clarinetti composto da Sandro Guidetti, Jennifer Piazza, Chiara Manfredi e Gianluca Togninelli, con un programma dal classico al jazz (musiche di Mozart, Tirincanti, Joplin, Piazzolla). Prenotazione obbligatoria su www.codazero.it.

Domenica per tutta la giornata in piazza Peretti torna anche il mercatino dell’antiquariato e degli hobbisti, e a Felina ci sarà il mercato con la partecipazione dei produttori della Comunità Slow Food dell’Appennino Reggiano.

Alle ore 12, sempre il 22 agosto, è in programma il Picnic sul Castello, a Felina nel parco della Torre che domina il paese. Verrà fornito un cestino con specialità locali, poi nel pomeriggio gnocco fritto e animazione per bambini (è gradita la prenotazione: Proloco Felina tel. 331 7511298).