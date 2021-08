La Provincia di Reggio Emilia comunica che sabato 21 agosto, dalle 7.30 alle 21.30, il ponte sul Po tra Guastalla e Dosolo sarà chiuso al transito per tutti i veicoli. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento indagini e prove sulla struttura, necessarie alla realizzazione di un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria – per un importo di 6,5 milioni – oltre a quello già in corso da alcuni mesi.

In particolare, nella giornata di sabato 21 agosto saranno eseguite indagini e prove sulle travi post-tese del ponte, per il quale si prevede di aumentare la portata, mettere in sicurezza le seggiole Gerber, stabilizzare il fondo dell’alveo al fine di scongiurare fenomeni di scalzamento, aumentare la performance del ponte in condizioni dinamiche, nonché ripristinare lo stato di conservazione dei pali di fondazioni.