Dalla collaborazione tra enti un significativo risultato in termini di riqualificazione a Calderara di Reno. Grazie alle risorse messe a disposizione dal Governo nella forma della detrazione fiscale o della cessione del credito del Superbonus 110%, ACER potrà progettare e realizzare interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio

immobiliare di proprietà o gestito per conto terzi. I fabbricati oggetto degli interventi sono ubicati in diversi Comuni del territorio della Città Metropolitana di Bologna, tra questi anche immobili in via Di Vittorio 17 a Calderara di Reno.

L’Amministrazione comunale ha indicato questo immobile, interamente in locazione di proprietà del Comune di Bologna, perché fortemente necessitante di interventi di riqualificazione energetica.

Agli interventi sul patrimonio pubblico di questo stabile – 20 gli alloggi interessati per un investimento economico complessivo pari a di 610 mila euro – si aggiungono quelli programmati sui condomini privati: in via Di Vittorio ai civici 9, 13, 15, 19 per un importo presunto di circa 5 milioni di euro. “I condomini privati hanno apprezzato questa iniziativa e hanno rinnovato ad ACER Bologna la fiducia, rinnovando i contratti di gestione condominiale nei civici citati. I lavori di riqualificazione energetica sui fabbricati si concentreranno principalmente sulle facciate e sugli infissi, e dovranno assicurare l’avanzamento di almeno due classi energetiche, come previsto dalla normativa” spiega Marco Bertuzzi Vice Presidente di ACER Bologna, che ringrazia il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale per la rapidità con cui ha gestito le sanatorie necessarie all’attivazione del progetto.

«Avevamo ricevuto da ACER – dice il Sindaco di Calderara Giampiero Falzone – la richiesta di segnalare immobili comunali Erp che potessero beneficiare del bonus. Lo abbiamo fatto individuando il sito di via Di Vittorio, anche se di proprietà del Comune di Bologna,

chiedendo ad Acer di concentrarsi a Calderara su questi immobili. In questi mesi abbiamo lavorato incessantemente, come nostra abitudine e senza annunci prima dell’ufficialità, per i cittadini che abitano quei luoghi: il nostro obiettivo è che possano beneficiare, oltre che dei non secondari aspetti relativi al risparmio energetico, di quelli relativi alla vivibilità e al decoro urbano, che sono doverosi e faranno bene a tutta la comunità. Raggiungiamo questo risultato grazie alla proficua collaborazione tra enti, e per questo ringrazio il Comune di Bologna e ACER, e avviamo di fatto una importante riqualificazione di un’area della città che si presentava a rischio degrado. Si tratta pertanto di un’operazione importante anche

dal punto di vista sociale».

Gli interventi programmati permetteranno anche significativi vantaggi per il portafoglio degli inquilini, con risparmi fino al 50% dei costi della bolletta d’affitto. Tenuto conto della complessità dell’operazione ACER gestirà il progetto con il supporto dell’Agenzia per l’Energia e lo sviluppo sostenibile (AESS), di cui la stessa ACER è socia ordinaria.