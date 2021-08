In occasione della festività di domenica 15 agosto 2021 (Ferragosto), la raccolta dei rifiuti avverrà regolarmente come da calendario: si invitano gli utenti a rispettare quanto indicato sui medesimi calendari che sono stati distribuiti. I Centri di Raccolta che normalmente sarebbero aperti la domenica, in occasione della festività resteranno CHIUSI, mentre saranno regolarmente disponibili Ecostation e mini Ecostation dove presenti.



